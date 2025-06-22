Van’da Çocuklar İçin Balon Bırakıldı

ETKİNLİKTE BALONLAR GÖKYÜZÜNE UÇTU

Van Moto Seyyahiler Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, lösemi tedavisi gören çocuklar onurlandırıldı. Kulüp üyeleri, motosikletlerini balonlarla süsleyerek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ni ziyaret etti. Etkinliğe, Van Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, AHBAP ve Power Riders Motosiklet Kulübü üyeleri de katıldı. Katılımcılar, lösemi tedavisi gören çocuklarla buluşarak gökyüzüne balonlar bıraktı. Hastanede tedavi gören çocuklar da pencerelerinden bu özel anları izledi.

KULÜBÜN AMACI HAYIRLI İŞLER YAPMAK

Moto Seyyahiler Kulübü Genel Sekreteri Kürşad Çetin, etkinlik için Hatay’dan Van’a geldiğini ifade etti. Farklı illerde de benzer etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Kulübümüz 2022’de kuruldu. Amacımız motosikletlerle hayırlı işler yapmak ve etkinlikler düzenlemek. Toplamda 16 şehirde motosiklet kulübümüz bulunuyor. Türkiye’nin her şehrinde etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlik için Hatay’dan geldim. Kurumlarımız, STK’lere ve etkinliğe katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇOCUKLARIN YÜZLERİNDE GÜLÜMSEME GÖRMEK İSTİYORUZ

Moto Seyyahiler Kulübü Van İl Başkanı İdris Gök, “Bugün şehrimizde lösemi tedavisi gören çocuklarımız için balon uçurma etkinliği yaptık. Motorlarımızı çocukları mutlu edebilmek için sürüyoruz. Çocukların mutlu olabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülümsemeyi görünce biz daha çok hevesleniyoruz. Etkinliklerimizin devamı gelecek.” diye konuştu.

KIZILAY’DAN MORALE VURGU

Etkinliğe katılan Türk Kızılay Van İl Gençlik Başkanı Tuba Nur Sargın, “Bugün motosiklet ekibiyle güzel bir etkinliğe katıldık. Tedavi gören kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için balonlar uçurduk. Tedavi gören hastalar için hem moral hem de kan bağışı çok önemli. Her bağış bir hayat kurtarabilir.” şeklinde düşüncelerini aktardı.