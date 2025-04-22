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Van’da Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Van’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4 ikamet ve 1 iş yerinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmış durumda. Van Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Nitelikli yağma suçu kapsamında 8 ayrı eylem gerçekleştiren şahıs/şahıslara yönelik 22 Nisan 2025 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda; 658 adet fişek, 89 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 tüfek, 2 tabanca, 2 tüfek şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 1 teleskopik jop ve 1 boş senet ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında işlemler sürüyor.

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