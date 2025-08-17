Van’da Deprem Şehitleri Anıldı

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999’daki Marmara depreminde yaşamını yitirenler, Van’da gerçekleştirilen bir etkinlikle anıldı. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, bu önemli olayın yıl dönümü vesilesiyle anma töreni organize edildi.

DUALAR EDİLDİ

AFAD yerleşkesindeki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. AFAD İl Müdür Vekili Cemal Kurban, “Marmara depreminin 26’ncı yıl dönümü nedeniyle anma program düzenlediklerini” açıkladı. Kurban, “Marmara depreminde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. AFAD olarak her zaman bir sloganımız var. Depremler öldürmez, binalar öldürür. Marmara depremi başta olmak üzere depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

PROGRAM YEMEK İKRAMIYLA SONA ERDİ

AFAD personeli ve gönüllülerinin katıldığı program, yemek ikramıyla tamamlandı. Bu anma etkinliği, Van’da depremzedeleri ve kaybedilenleri anmak için önemli bir fırsat oluşturdu.