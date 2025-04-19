Van’da Direğe Çarpan Araba Kazası

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin bir direğe çarpması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Karahan Mahallesi civarında gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği ve aracın plakasının henüz tespit edilemediği otomobil, yol kenarındaki bir direğe çarparak kaza yaptı. Bu talihsiz olayda, üç kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Olayın haber verilmesi üzerine, bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.