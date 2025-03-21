Van’da Dolu ve Kar Yağışı Etkili

SAĞANAK SONRASI ETKİLİ DOLU YAĞIŞI

Van’da, sağanak yağış sonrasında dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu, çevreyi yer yer beyaza bürüyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösteriyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava sıcaklıklarının bugün akşam saatlerinden sonra hissedilir şekilde 6 ila 8 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyor. Özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaç yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğunun değerlendirildiği belirtiliyor.

DİKKAT VE TEDBİR ÖNEMİ

Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, il genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışlarının etkisiyle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunması gerekmektedir.