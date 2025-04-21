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Van’da Down Sendromlu Bebek İstanbul’a Gitti

DOWN SENDROMLU BEBEK İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ

Van’da iki gün önce dünyaya gelen down sendromlu bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul’a götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören down sendromlu 2 günlük bebeğin, daha ileri tetkik ve tedavi için sevkine karar verildiği belirtildi.

AMBULANS UÇAK VAN’A GÖNDERİLDİ

Bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı, Van’a ambulans uçak gönderdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde bebek, ambulansla Van Ferit Melen Havalimanına taşındı. Buradan alınan bebek, ambulans uçağa konularak İstanbul’daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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