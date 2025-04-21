Van’da Down Sendromlu Bebek İstanbul’a Götürüldü

DOWN SENDROMLU BEBEK İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ

Van’da 2 gün önce doğan down sendromlu bebek, kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’a ambulans uçakla taşındı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp hastalığı nedeniyle tedavi edilen 2 günlük down sendromlu bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

AMBULANS UÇAK GÖNDERİLDİ

Bu gelişmelerin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından Van’a ambulans uçak gönderildi. Sağlık ekiplerinin denetiminde bebek, ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı’na götürüldü. Burada ambulans uçağa alınan bebek, İstanbul’daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.