VAN’DA DÜŞÜK KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

DÜŞÜK KATILIM DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Van’da düzenlediği miting, dikkat çeken bir düşük katılımla gerçekleşti. Van Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, birçok boş alan belirgin şekilde görünürken, çevre illerden getirilen partililerin de katılımı artırmaya yetmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu Anadolu’daki çalışmalarına hız verirken, Van’daki bu miting, katılımcı sayısı itibarıyla bekleneni karşılayamadı.

Alanda toplanan partililerin sayısı, geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen mitinglerle kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldı. Bazı vatandaşlar ise etkinliği uzaktan takip etmeyi tercih etti. Parti yönetiminin, çevre illerden otobüslerle destekçi taşımasına rağmen alandaki boşluklar gözlerden kaçmadı. Mitingin yapıldığı kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlenirken, bazı vatandaşların ise ilgisiz kalması dikkat çekti.