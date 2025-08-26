Van’da Ele Geçirilen Silahlar Açıklandı

VAHİM BULGU: SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Van’ın Başkale ilçesinde arazide gizlenmiş olan silah ve mühimmat tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçunun engellenmesi amacıyla bir çalışma gerçekleştirildi.

ORTAK OPERASYONLA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Havacılık ve Bomba İmha şubeleri tarafından ortaklaşa olarak yürütülen bu çalışmada, 24 Ağustos’ta ilçede geniş kapsamlı bir arama yapıldı. Yapılan aramada, araziye gizlenmiş olan 7,62 milimetre çapında 180 fişek, 5 savunma tipi el bombası, 4 adet G3 piyade tüfeği şarjörü ve bir G3 piyade tüfeği elde edildi.