Van’da Eş Zamanlı Operasyonda 6 Gözaltı

POLİS EKİPLERİNDEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Van’da polis ekiplerince “genel ahlaka karşı işlenen suçlar” kapsamında yürütülen eş zamanlı bir operasyon ile 6 şüpheli gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, genel ahlaka karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdiği 3 aylık fiziki ve teknik takip sürecinin ardından, il merkezindeki çeşitli adreslere 8 Ağustos 2025 tarihinde ortak bir operasyon düzenledi.

FUHŞA TEŞVİK VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARI

Düzenlenen operasyonda “fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti” gibi suçlarla bağlantılı oldukları belirlenen 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte 5 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başakşehir, Viking ile 1-1 berabere

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Viking ile 1-1 berabere kaldı. Norveç ekibi, Onur Bulut'un own goal'u ile öne geçerken, Başakşehir'in yanıtı Davie Selke'den geldi.
Alev Alan Otomobil Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü son anda aracı terk ederek kurtulurken itfaiye yangına müdahale etti, araç kullanılmaz hale geldi.

