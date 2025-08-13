Van’da Eş Zamanlı Operasyonda 6 Gözaltı

POLİS EKİPLERİNDEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Van’da polis ekiplerince “genel ahlaka karşı işlenen suçlar” kapsamında yürütülen eş zamanlı bir operasyon ile 6 şüpheli gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, genel ahlaka karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdiği 3 aylık fiziki ve teknik takip sürecinin ardından, il merkezindeki çeşitli adreslere 8 Ağustos 2025 tarihinde ortak bir operasyon düzenledi.

FUHŞA TEŞVİK VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARI

Düzenlenen operasyonda “fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti” gibi suçlarla bağlantılı oldukları belirlenen 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte 5 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.