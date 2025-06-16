Van’da Filistin’e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Van’da, Filistin’e Destek Platformu, Gazze’de devam eden soykırıma dikkat çekmek amacıyla uluslararası bir yürüyüş gerçekleştirdi. Van Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, tekbirler ve sloganlarla Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kent Meydanı’na kadar yürüyüş yaptı. Burada, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde basın açıklaması gerçekleştiren Van Filistin’e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Hayati Beyde, tarihte en yoğun bombaların atıldığı Gazze’nin, dünya tarihinin en büyük zalimlerine karşı direnişe devam ettiğini vurguladı. Beyde, “Bu direniş insanlıktan nasibi olan vicdanları yavaşta olsa, geçte olsa harekete geçirirken zalimlerin ve işbirlikçilerinin yıkılışını hızlandırıyor. Gazzeli kardeşlerimizi bir kez daha hayranlıkla selamlıyoruz. Yazık ki bu konuda çok eksiğimiz var ve ağıtlar eksiğimizi gidermiyor. Yapabileceğimiz çok şey var. Yeter ki yapabilme çabamız istikrarlı ve daim olsun” ifadelerini kullandı.

BASIN AÇIKLAMASINDA KRİTİK MESAJLAR VERİLDİ

Beyde, “Cezayir’den Fas’a, Tunus’tan Moritanya’ya, Kuzey Afrika’nın dört bir yanından yola çıkan yüzlerce araç, Sumud Konvoyu ile Gazze’ye nefes olma kararlılığıyla Refah Sınır Kapısı’na doğru ilerlemek için yola çıktı” diyerek dayanışmanın önemine değindi. Siyonist İsrail’in yanında, kendisini korumaya adayan Mısır gibi rejimlerin de yıkılması gerektiğine dikkat çeken Beyde, “Türkiye dahil 57 ülkeden, içinde parlamenterlerin de bulunduğu vicdanlı insanlar ablukayı yarmak için bugüne kadar ki en anlamlı girişimde bulundular. Son iki günde şahit olduklarımız, en az İsrail kadar, varlıklarını ona korumaya adayan Mısır gibi rejimlerin de yıkılması gerektiğini ortaya koydu” şeklinde konuştu.

İŞGAL REJİMİNE YÖNELİK KINAMA

Hayati Beyde, işgal rejiminin İran’a yönelik saldırılarını da kınadı. “Bilinsin ki vicdan intifadası başarıya ulaşacak, insanlık onuru siyonizmi yenecektir” ifadelerini kullanan Beyde, Müslümanların ortak sorunlarını dile getirdi. Coğrafyanın, İslam ümmetinin parçalanmış bedenini andırdığını belirten Beyde, “Bir yanı sarılması mümkün olmayan yaralarıyla Suriye, bir yanı unutulmuş ve yok sayılmış Doğu Türkistan, bir yanı acılar içinde kıvranan Irak, bir yanı ise acılarını içine gömen Afganistan ve son olarak, gözler önünde vahşice kuşatılan, işgal edilen Gazze” dedi.

EMPERYALİSTLERİN ROLÜ VURGULANDI

İsrail’in son dönemde İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları, siyonist terör örgütünün pervasızlığını yeniden gözler önüne serdi. Beyde, “İsrail’in bu pervasız saldırganlığının temelinde yalnızca kendi sapkın ideolojisi değil, aynı zamanda emperyalist efendilerinin sağladığı açık çek ve koruma şemsiyesi vardır. Başta Amerika olmak üzere, batılı emperyalist devletler, bölgemizin kaynaklarını ve siyasi dengelerini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek adına İsrail’i bölgenin jandarması haline getirmiştir” diye konuştu. Beyde, tüm bu durumların, Orta Doğu ve İslam ümmeti için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI YAPILDI

İsrail’in saldırılarına dair duyarsız kalınmaması gerektiği çağrısında bulunan Beyde, “Bugün Gazze’de sergilenen katliama ses çıkarmayanların, İsrail’in İran’a dönük saldırganlığını da meşru görmeleri sürpriz değildir. Çünkü İsrail’in saldırgan politikaları birbirinden bağımsız değil, bilakis aynı planın farklı halkalarıdır” dedi. Beyde, bu vesileyle Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak bir kez daha haykırarak, “İsrail terör örgütünün ve onun ipini elinde tutan emperyalist Amerika’nın lanetliyoruz” dedi.