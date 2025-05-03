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VAN’da Fırtına, Çatıları Uçurdu

ŞİDDETLİ FIRTINA VAN’DA OLUMSUZ ETKİ YARATTI

Van’da dün gece meydana gelen şiddetli fırtına, birçok binanın çatısının uçmasına ve park halindeki araçlara zarar vermesine neden oldu. Kuvvetli rüzgar, gece saatlerinde başladı ve zaman zaman hızlanarak etkisini artırdı. Bu durum, özellikle Edremit ve İpekyolu ilçelerinde paniğe yol açtı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı zarar gördü. Çatı parçalarının savrulması sonucunda bazı araçlar da hasar aldı. Sabah saatlerinde işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları durumu görünce şaşkına uğradı. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Mehmet Kalkan, şiddetli fırtınanın ağaçları devirdiğini ve bazı çatıları uçurduğunu söyledi. Kalkan, “Geçtiğimiz günlerde de benzer bir fırtına meydana geldi. O gün de benzer durumlar yaşanmıştı.” şeklinde konuştu.

HASAR GÖREN ALANLARDA ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Fırtınanın ardından devrilen ağaçların kaldırılması ve hasar gören çatıların onarılması için çalışmalar başladı. Ekipler, zarar gören alanlarda hızlı bir şekilde müdahale ederek yeniden düzenlemeler yapmayı hedefliyor.

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