Van’da Gazze İçin Destek Yürüyüşü

İsrail’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

Van’da “Gazze için meydanlara” temalı bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Van Filistin’e Destek Platformu’nun öncülüğünde Beşyol Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, Filistin ve tevhid bayraklarıyla birlikte Kent Meydanı’na doğru yürüyüş yaptı. Burada, Gazze’deki soykırıma dikkat çeken konuşmalar yapıldı.

KONUŞMALARDAN VURGULAR

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gazze’de yaşanan olayların sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu dile getirdi. Filistinlilerin yalnız bırakıldığına dikkati çeken Şık, “Bütün devletler, bütün topluluklar kendilerini Gazze’ye benzetmek zorundadır. Çünkü yalnız bırakılmak sadece onların sorunu değil. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun, ister Myanmar’da, ister Doğu Türkistan’da, ister başka coğrafyalarda Müslümanlar olarak hangi kitle mazlum kalmış ise yalnız kalmış, bir de yalnızlığa mahkum edilmiştir” dedi.

Şık, yaşanan durumu daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Dolayısıyla bugün biz Gazze için ağlıyoruz, yarın başka bir memleket için ağlayacağız, ertesi gün başka bir memleket için ağlayacağız. Belki de sıra bize gelecek, kimse bize ağlamayacak” diye konuştu.

ZULMÜN TANIMI

Siyonistlerin hiçbir kutsalı olmayan bir zulüm çetesi olduğunu ifade eden Müftü Şık, “Bakın az önce hocamızın okuduğu ayet-i kerime, ‘Muhakkak ki sizi korkuyla, açlıkla, nesillerinizden, mallarınızdan kısmak suretiyle sizi imtihana tabi tutacağız’ şeklindeki ayet-i kerime, bugün İsrailliler tarafından broşürler dağıtmak suretiyle aynı ayet-i kerimeyi yazarak Gazzeli kardeşlerimizin üzerine atıyorlar. Resmen dalga geçiyorlar” şeklinde konuştu. Müftü Şık, bu zulüm çetesinin, Müslümanları yalnızlaştırdığını ve korku vermek için Gazzeli halkın üzerine bildirimler yaptığını belirtti. Program, dua edilmesiyle sona erdi.