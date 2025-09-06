Van’da Gazze’ye Destek Açıklaması Yapıldı

GAZZE’YE DESTEK AMACIYLA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Van’da, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklaması, Gazze’deki ablukayı kırmak ve orada yaşanan soykırımı durdurmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla gerçekleştirildi. İsrail’in Gazze üzerindeki ablukasını kırarak yardım ulaştırmak üzere 44 farklı ülkeden aktivistler, bu filoyla birlikte Gazze’ye doğru hareket etti.

VAN FİLİSTİN’E DESTEK PLATFORMU’NDAN AÇIKLAMALAR

Van’da birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Van Filistin’e Destek Platformu, Beşyol Meydanı’ında filoya destek vermek için bir basın açıklaması yaptı. Platformun Sözcüsü Hayati Beyde, “Gazze’ye denizden insani erişim hakkı garanti edilmelidir. İsrail’in yasa dışı ablukası ve soykırım uygulamaları derhal sona erdirilmelidir. Bağımsız medya ve uluslararası gözlemciler misyonu takip etmeye teşvik edilmeli, şeffaflık sağlanmalıdır. Taleplerimiz bellidir. Gazze’ye insani yardım ulaştırılsın, Global Sumud Filosu korunsun, insanlık onuru savunulsun” dedi. Basın açıklaması, yapılan dua ile sona erdi.