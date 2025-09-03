Van’da Geleneksel Oyun Şenliği Yapılacak

ETKİLEYİCİ ORGANİZASYON VAN’DA GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, çocuklar, gençler ve nostaljiyi yaşamak isteyen yetişkinler için muhteşem bir etkinlik düzenlemek üzere Van’a geliyor. Eğlenceli geleneksel oyunları tanıtmayı amaçlayan federasyon, geçtiğimiz aylarda 6 Şubat depreminin etkilediği şehirleri gezdikten sonra şimdi de Van’da hanelerle bir araya gelmeyi planlıyor. Oyun tırı, Anadolu’yu dolaşarak mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala ve daha birçok geleneksel oyunu tanıtmak için burada olacak.

ÇOCUKLAR İÇİN UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Ankara’dan hareket eden oyun tırı, geleneksel oyunları çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırmayı hedefliyor. “Yarınımızın teminatı yavrularımızın kalplerine neşe, anne-babaların hatıralarına konuk olmaya geliyoruz” sloganıyla yola çıkan tır, ziyaret ettiği tüm şehirlerde gençler ve çocuklar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Yüz binlerce çocuğa ve ebeveyne ulaşarak kuşakların birlikte eğlenmesini sağlarken, geleneksel kültürün önemini ve zenginliğini gözler önüne seriyor.

GEÇMİŞİ GELECEĞE TAŞIYACAK DAVET

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, “Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz” diyerek bütün Van halkını bu etkinliğe davet etti. 3 Eylül 2025 tarihinde 18.00 – 22.00 saatleri arasında Edremit Kent Meydanı’nda yapılacak olan bu şenlik, ebeveynlerin nostaljik bir yolculuk yapmalarını ve çocukların unutulmaz bir oyun şöleni yaşamalarını sağlamak için hazır. Van halkı, geçmişin güzelliklerini geleceğe taşımak adına bir araya geliyor.