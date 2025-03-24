Van’da Girişimci Kadından Bayrama Özel Baklava

EDREMİT’TE BAKLAVA YOĞUNLUĞU

Van’ın Edremit ilçesinde ev hanımı Nazlı Yücel, Ramazan Bayramı öncesi baklava siparişlerini yetiştirmek için çaba sarf ediyor. Van’da ev hanımlarının yaptığı lezzetli baklavalar, büyük ilgi görüyor. Günlerdir tatlı üretimine devam eden kadınlar, vatandaşların bayramda misafirlerine sunacakları baklavaları zamanında yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

BAKLAVALAR KİLOSUYLA SATILIYOR

Beşyol Millet Bahçesi’ndeki işletmede baklava siparişlerini yetiştirmeye çalışan Yücel, “Tatlı yoğunluğum çok fazla. Bazen yetiştiremediğim de oluyor. Genelde bayrama bir hafta kala yoğunluğumuz başlar” diyor. Günde 8-10 tepsi baklava yaptığını söyleyen Yücel, “Baklavalarımız küçük, orta ve büyük tepsilerden oluşuyor. 4 ila 6 kilogram arasında değişen baklava tepsilerimiz bin ila bin 700 TL arasında satılıyor. Kilosunu 450 TL’den alabiliyorsunuz ama tepsi ile alındığında kilosu 350 TL’ye kadar düşebiliyor” şeklinde ekliyor.

EV BAKLAVASI TERCİH SEBEBİ

Hafif olması ve insanların rahatsız olmamasından dolayı ev baklavasının daha fazla tercih edildiği konusunda Yücel, “Baklava açmak çok zor. Çok aşamalardan geçiyor. Hamurun iyice yoğrulması, yufkanın açılması gerekiyor. Kullanılan diğer malzemeleri tüm kadınlar bilir. Çiğköfte yoğurur gibi hamurumuzu yoğuruyoruz. Bir saat dinlendikten sonra baklavamızı yapıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Annesini 3 yaşında kaybeden Yücel, baklava yapmayı ablalarından öğrendiğini ve “Ablalarımın ellerine bakarak ve hiç hamura bulaşmadan öğrendim. Ondan sonra sipariş almaya başladım. 7 yıldır yapıyorum. Genelde cevizli yapıyoruz; fıstıklısını ise talebe göre yapıyoruz” diyor.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Konuşmasında tüm İslam âleminin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayan Yücel, “Dünyayı iyilik kurtarsın. Her zaman iyi olsunlar. Güzellikler olsun, kalpler kırılmasın ve dünya barışla dolsun istiyorum” şeklinde duygularını paylaşıyor.