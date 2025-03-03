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Van’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklu

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GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Van’da “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” ile ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan kişilerden biri, yürütülen operasyon sonucunda mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde bu suçlarla mücadele çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevli ekiplerimiz tarafından yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır” ifadeleri yer aldı. Düzensiz göçmenlerin yakalanması için yürütülen faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

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