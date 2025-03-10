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Van’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Van’da düzenlenen göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda, 14 organizatörden 3’ü mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yapan kişi veya kişilerin tespit edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2-9 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 3 organizatör tutuklanmıştır” denildi. Bu gelişmeler, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede alınan kararlı adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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