Van’da Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Van’da göçmen kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 14 organizatör gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yapan bireylerin tespit edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiğini aktardı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır” ifadesine yer verildi. Bu gelişmeler, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen etkili çalışmalara işaret ediyor.