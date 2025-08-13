Van’da Gökyüzü Tutkunları, Perseid Gözlemledi

VAN’DA PERSEİD METEOR YAĞMURU ETKİNLİĞİ

Van’da gökyüzü tutkunları, yıl boyunca en etkileyici doğa olaylardan birisi olarak tanınan “Perseid meteor yağmuru”nu 2 bin 600 rakımlı Alandeş Yaylası’nda gözlemliyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü tarafından Çatak ilçesindeki bu yaylada organize edilen etkinlik, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

ETKİNLİĞE YÜKSEK RAKIMDA YAPILDI

İlçeye 80 kilometre mesafede bulunan bu yükseklik, doğaseverlerin toplandığı bir yer oldu. Katılımcılar, teleskoplarla dikkatlice gözlemler yaparak, çıplak gözle meteor yağmurunun keyfini çıkardı. Etkinlik boyunca astronomi uzmanları, katılımcılara uzay gözlemi, meteor yağmurları ve astrofotoğrafçılık konularında bilgiler aktardı. Astronom Sadi Akın, AA muhabirine “Yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun özel bir gökyüzü olayı olduğunu” ifade etti. Akın, 26 kişilik bir doğasever grubu ile bölgeye geldiklerini belirterek, “Bu bölgeyi seçmemizin nedeni hem rakımı yüksek hem de neredeyse sıfır ışık kirliğine sahip. Katılımcılarımız ile hazırlıklı geldik. Heyecan içinde gökyüzünü izleyip gözlem yapıyoruz.” dedi.

DOĞA OLAYINA YOĞUN İLGİ

Vadi Doğa Sporları Kulübü Üyesi Hüseyin Demez ise etkinliğin önemli bir doğa olayı olduğunun altını çizerek, “Gökyüzü gözlem etkinliğimizi özellikle meteor yağmuruna denk getirdik. Yerleşim yerlerine çok uzak bir noktada yüksek bir rakımdayız. Bulunduğumuz alan meteor yağmurunu gözlemlemek için çok uygun bir yer. Katılımcıların yoğun bir ilgisi var.” diye konuştu. Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Işık Şen, “Çadır kurduk, ateş yaktık daha sonra takım yıldızlarını öğrendik. Benim için bu etkinliğe katılmak çok eğlenceli oldu.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.