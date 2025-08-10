Haberler

Van’da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEMELERİ ELE GEÇİRDİ

Van’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda çeşitli gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetler kapsamında 36 olayda toplamda 43 kişinin yakalandığı ifade edildi.

YAKALANAN MALZEMELERİN DETAYLARI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan aramalar sonucunda 5 bin 130 paket kaçak sigara, 11 adet elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 adet cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 8 adet mermi, 56 kilogram çay ve 287 adet muhtelif kaçak eşya (mutfak malzemesi, elektronik eşya, oyuncak) ele geçirilmiştir.”

Bu çalışmalar, gümrük kaçağının önlenmesine yönelik etkili adımların atıldığını gösteriyor.

