Van’da Hafif Ticari Araç Takla Attı

KAZA DETAYLARI

Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen kazada kapalı kasa hafif ticari araç yan devrildi ve bu olay sonucunda 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, kaza Van-Özalp yolu üzerinde Kömürcüler Sitesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Diğer bir araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yol ortasında durmayı başardı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İNCELEME

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza yapan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ayrıca, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.