Van’da Hamile Kadın Ve Bebeği Kurtarıldı

YAŞANAN ZORLUKLARDA ERKEN MÜDAHALE

Van’ın Çatak ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ve onun bebeği, doktorların zamanında müdahalesi sayesinde hayatta kaldı. Ağrı şikayetiyle Çatak Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen 35 yaşındaki 43 haftalık hamile Leyla Kameri’nin yapılan tetkiklerinde aşırı kanama geçirdiği belirlendi. Kameri, daha ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada bebeğin plasentadan ayrıldığı ve anne karnında mekonyum oluşturduğu tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Coşkun ve Dr. Mazlum Gönül tarafından pediatri uzmanının da yer aldığı bir ameliyatla hem anne hem de bebeği kurtarıldı. Yoğun bakım sürecinin ardından anne ve erkek bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİLEŞİYOR

Op. Dr. Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaya gerekli medikal tedavi uygulandıktan sonra sevkin gerçekleştirildiğini söyledi. Erken müdahaleyle hastanın durumunun kurtarıldığını dile getiren Coşkun, “Hastamızın durumu kritikti. Dr. Mazlum Bey’in hızlı kabulü ve müdahalesi sayesinde hem annenin rahmi korunabildi hem de hayati risk başarıyla atlatıldı. Bebeğin durumu da eş zamanlı olarak takip edildi. Şu an anne ve bebeğin sağlık durumu iyi, taburcu edilmeleri planlanıyor.” dedi.

Dr. Gönül ise doğum sonrası yaşanan şiddetli kanamaların hayati risk taşıdığını belirtti. Gönül, “Bu tür durumlar genellikle rahmin alınmasıyla sonuçlanabiliyor. Ancak hastanın zamanında sevki ve yerinde yapılan ilk müdahaleler sayesinde rahmi korunabildi. Medikal tedaviye rağmen devam eden kanama nedeniyle damar kapatma işlemleri gerçekleştirdik. Ardından gerekli kan takviyeleri yapılarak hastamız servis takibine alındı. Çok şükür, hem anne hem de bebek sağlıklı.” diye konuştu.

DUYGUSAL BİR TEŞEKKÜR

Üçüncü bebeğini dünyaya getiren Leyla Kameri, zorlu süreçte doktorlara teşekkür ederek, “Zor bir süreç yaşadım ama Allah’a şükür bunu atlattım. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Hayatımızı kurtardılar. Erkek bebeğime doktorumuzun ismini vermeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.