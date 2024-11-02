Van’da Hastane Önünde Çatışma: İki Ölü

ERCIŞ’TE SİLAHLI ÇATIŞMA

Van’ın Erciş ilçesinde, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi önünde iki grup arasında borç meselesi yüzünden bir tartışma başladı. Taraflar arasındaki gerginlik kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin silahını çıkarması sebebiyle olay çatışmaya dönüştü.

İKİ ÖLÜ VE YARALILAR

Silahlı çatışmada Aydın Tokay isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, hastane görevlisi Emrah Budak da kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Budak, yoğun bakıma alındı ve bugün öğle saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece olayda ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Saldırgan G.D. ile diğer yaralı bir kadının hastanedeki tedavileri devam ederken, Van Valisi Ozan Balcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

VALİ BALCI’DAN OLAY HAKKINDA AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Van Valisi Balcı, “Dün gece 2 vatandaşımız arasında kişisel alacak verecek anlaşmazlığından dolayı kavga çıkıyor. Bu kişilerin polise başvurması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla kasten yaralama, darp iddiasıyla ilgili kişi gözaltına alınıyor. Bugün de kasten yaralama cebir iddiasıyla şüpheli kişi, adliyeye intikal ettirilmek üzere polislerimiz tarafından Erciş Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Burada sağlık raporu aldıktan sonra adliyeye intikal edilmek üzereyken hastanenin girişinde husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğruyor. Maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

POLİS, SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Vali Balcı, silahla saldıran kişinin etrafa rastgele ateş açması sonucu yönlendirme personeli olarak çalışan bir sağlık çalışanının da ağır yaralandığını, yaralının ameliyata alındığını belirtti. “Doktorlarımızın yoğun çabalarına rağmen maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Sevenlerinin, yakınlarının başı sağ olsun.” şeklinde konuştu. Ayrıca, silahlı saldırganı etkisiz hale getirmek için polis tarafından zor kullanma sınırları içinde bacağından vurularak etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.