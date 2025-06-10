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Van’da Hava Durumu Sağanak Yağışlı

RÜZGARLI HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde etkili olan rüzgarlı hava dalgası, Van’da da hissedilmeye başlandı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerine göz atmak isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Haziran 2025 Çarşamba günü için sunduğu raporları dikkatle takip ediyor. Peki, 11 Haziran Çarşamba günü Van’da hava durumu nasıl olacak? Van’da yağmur yağacak mı? İşte detaylar…

11 HAZİRAN 2025 TARİHLİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Van’da hava durumu genel olarak sağanak yağışlı ve gök gürültülü olacak. Gün içinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Van için hava durumu özeti şöyle: Hava durumu: Sağanak yağışlı ve gök gürültülü. En yüksek sıcaklık: 23°C. En düşük sıcaklık: 12°C. Hissedilen sıcaklık: 16.6°C.

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