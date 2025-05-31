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Van’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Açıldı

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA YIL SONU SERGİSİ

Van’ın Bahçesaray ilçesinde, “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri çerçevesinde bir yıl sonu sergisi açıldı. Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilen sergide, birçok kursun sonuçları sergilendi. Etkinliğe katılan Çatak Kaymakamı ve Bahçesaray Kaymakam Vekili Kadir Kılıç, yapılan kurslar sayesinde katılımcıların yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu belirtti.

EMEĞE VERİLEN DEĞER

Serginin organizasyonunda yer alanlara teşekkürü ihmal etmeyen Kılıç, “Sergilenen ürünler el emeği ve göz nuruyla hazırlandı. Yıl sonu sergisinde arkadaşlarımız ürünlerini vatandaşlara tanıtıyor ve ne kadar önemli bir iş çıkardıklarını ortaya koyuyorlar.” açıklamasında bulundu. Kılıç, sergi alanında stantları gezerek ürünleri inceledi.

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