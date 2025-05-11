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Van’da Hırsızlıkla Aranan 8 Şahıs Yakalandı

YAKALANAN HIRSIZLAR

Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda hırsızlık suçundan aranan 8 kişi yakalandı. Van Valiliği’nden yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 10 Mayıs 2025 tarihinde hırsızlık suçlarıyla ilgili olarak bir operasyon düzenlendi.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Açıklamada, “Operasyonlarda, hırsızlık suçundan aranan 8 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Van’ın huzuru için çalışmalarımızın durmaksızın devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesi yer aldı. Bu gelişmeler, güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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