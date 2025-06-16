Van’da İci Kefali Koruma Çalışmaları Yapıldı

AVLANMAYA YASAK İNCİ KEFALİ ÜZERİNE DENETİMLER

Van’da jandarma ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığına yönelik 14 günde 22 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde toplam 16 kişiye 205 bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Van Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Su Ürünleri Kanunu uyarınca inci kefalinin üreme döneminde 15 Nisan-15 Temmuz 2025 tarihleri arası korunması ve kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları ve su araçları ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak koruma ve önleme çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

İŞLEM YAPILAN OLAYSALAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Açıklamada, 1-14 Haziran 2025 tarihleri arasında iki haftalık süreçte 22 olaya müdahale edildiği, bu süreçte 1,970 kilo avlanmış balık, 2 metre tırıvırı, koruyucu tulum ve 10 adet serpme ağ ile 431 metre ağ ele geçirildiği belirtildi. 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı ve toplam 205 bin 360 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

DEVAM EDEN MÜCADELELER

Van’da, inci kefali balığının korunması amacıyla sürdürülen bu çalışmalar, bölgedeki su ürünleri varlığının korunması ve kaçak avcılık ile mücadelenin temeli olmayı sürdürüyor. Özellikle üreme döneminde yapılan denetimler, ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.