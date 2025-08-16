VAN’DA İKİNCİ EL ARAÇ PAZARI DURGUN

PAZARDA SATILIK ARAÇ YOĞUNLUĞU VE ALICI AZLIĞI

Van’ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı, bu hafta da yoğun bir satıcı katılımına ev sahipliği yaparken, alıcıların sayısındaki düşüş dikkat çekiyor. Erciş karayolu üzerinde yer alan pazara birçok araç sahibi satış yapmak amacıyla gelirken, alıcıların azlığı sebebiyle birçok araç sahipleri satış yapmadan geri dönmek zorunda kaldı. Yüzlerce aracın sergilendiği bu pazarda, alıcı ilgisinin beklentilerin altında kalması gözlerden kaçmadı.

ARAÇ FİYATlarında DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Araç fiyatlarında düşüşün sürdüğünü ifade eden satıcılar, yaşanan durgunluğa rağmen araç almak isteyenler için şu anın önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Satıcılar, “Şu an araç almak isteyenler için tam zamanı.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Davut Subaşı, konu hakkında yaptığı açıklamada, alıcıların fiyatlara bakmakla yetindiğini belirtti. Pazarda alıcıların bulunmadığını ve bu durumun piyasanın durgunluğuna neden olduğunu dile getiren Subaşı, “Alıcı olmadığı için piyasa durgun. Bu şekilde devam ederse araçlar stokta kalmaya devam edecek. Aslında şu an araç almanın tam zamanı. Çünkü önümüzdeki günlerde bir hareketlilik olabilir.” dedi.

ALICI VE SATICI ARASINDAKİ ŞİKAYETLER

Bir diğer satıcı Süleyman Yavuzer ise alıcı ve satıcıların çeşitli nedenlerle şikayetçi olduğunu ifade etti. Yavuzer, “Alıcılar fiyatların yüksekliğinden, satıcılar ise satış fiyatının kendilerini kurtarmamasından yakınıyor. Her türlü araç var ama alım-satım çok düşük. Artık neredeyse her evin önünde bir aracın olması zorunlu hale geldi. İnsanlar bütçelerini zorlayarak da olsa araç sahibi olmaya gayret ediyor.” şeklinde konuştu.