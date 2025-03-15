Van’da İkinci El Araç Pazarı Yoğunluğu

İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA YOĞUNLUK

Van’da Ramazan ayının ikinci haftasında ikinci el araç pazarı, araç almayı isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Erciş karayolu üzerinde bulunan açık oto pazarı, sezonun en yoğun günlerinden birini yaşadı. Tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen pazar, bugün de yüksek bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Açık oto pazarına araçlarını satmak için gelen vatandaşlar almakta zorlandıklarını aktarırken, alıcılar ise uygun fiyatlı araçların genellikle hasarlı olduğunu, yeni modellerin ise fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu belirtti. Hafta sonu yoğunluğu yaşanan ikinci el açık oto pazarında, genel olarak araç fiyatlarında bir düşüşün devam ettiği gözlemlendi.

İHA muhabirine konuşan araç satıcısı Şahabettin Demirtaş, pazarın içinde çok fazla araç bulunduğunu ama alıcıların az olduğunu belirtti. Araç alım sürecinde bilgi sahibi olmayan kişilerin de sıkça soru sorduklarını dile getiren Demirtaş, “Piyasa güzel ve araç fiyatları uygundur. Herkes kendi bütçesine göre araç bakıyor. Ben de aracımı 670 bin liraya satışa çıkardım ama 650 bin liraya kadar düşürebilirim” dedi. Yüksek model araç fiyatlarının aynı şekilde düşmediğini ifade eden Mehmet Üstün ise “Piyasayı öğrenmek için geldim. Şu an çok durgun bir dönem yaşanıyor. Ne alan var ne de satan. Herkes araçlara bakıp gidiyor” şeklinde konuştu.