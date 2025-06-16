Van’da İnci Kefali Koruma Çalışmaları Yapıldı

JANDARMA EKİPLERİNDEN İNCİ KEFALİ OPERASYONU

Van’da jandarma ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığına yönelik olarak 14 gün içinde gerçekleştirdiği 22 çalışmada 16 kişiye toplamda 205 bin 360 lira idari para cezası verdi. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Su Ürünleri Kanunu uyarınca inci kefalinin üreme döneminde 15 Nisan-15 Temmuz 2025 tarihleri arası korunması ve kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarımız devam etmektedir.” denildi.

MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, 1-14 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşen iki haftalık süreçte 22 olaya müdahale edildiği, yakalanan malzemeler arasında bin 970 kilo avlanmış balık, 2 metre tırıvırı, koruyucu tulum, 10 adet serpme ağ ve 431 metre ağ bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 16 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı ve toplamda 205 bin 360 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

INCI KEFALİ KORUMA ÇABALARI ARTARAK SÜRECEK

Bu çerçevede Van’da inci kefali balığının korunması ve kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürekli olarak devam edecek. Jandarma, bölgedeki doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir avlanmanın sağlanması için gereken tüm önlemleri almaya kararlı görünüyor.