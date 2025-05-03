Van’da İtfaiye Ekipleri Çalıştı

BELEDİYE EKİPLERİ ŞİDDETİ RÜZGARLA MÜCADELE EDİYOR

Van’da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağaçların dalları ve düşen çatı parçalarını topluyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün gece meydana gelen şiddetli rüzgar, Erciş, Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bazı binaların çatılarına zarar veriyor.

ŞİDDETİ RÜZGARIN ETKİLERİ GİDERİLİYOR

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şiddetli rüzgarın neden olduğu elektrik tellerinin kopması, yola düşen çatı parçaları ve kırılan ağaç dallarını topluyor. Ekipler ayrıca, çatılardan sarkan sac ve tahta parçalarını sökerek güvenli bir çevre oluşturuyor. Zarar gören hayvanları da güvenli alanlara taşıyarak onları koruma altına alıyorlar.