Van’da Jandarma Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, iki ayrı operasyonla silah ve mühimmat ele geçirdi. Van Valiliği, yaptığı açıklamada “Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM Şube Müdürlüğü) ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca 16 Ağustos 2025 tarihinde silah ve mühimmat kaçakçılığı şüphesi bulunan kişilere yönelik düzenlenen iki olayda bir kişinin yakalandığını ve aramalarda 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfek şarjörü ile 18 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildiğini” duyurdu.

İLK OPERASYONUN DETAYLARI

Açıklamaya göre, gerçekleştirilen bu operasyonlar, bölgedeki güvenliği sağlamak ve kaçakçılıkla mücadele amacı taşımaktadır. Jandarma, olası tehditlere karşı önlemlerini sürdürmekte ve bu tür faaliyetlerin önüne geçmek için çalışmalarını hızlandırmaktadır. Ele geçirilen silahların, suç unsuru taşıdığı ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceği ifade ediliyor.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van Valiliği, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda yapılan çalışmaların, il genelinde güvenliği artırmayı hedeflediği vurgulanıyor. Bu tür operasyonlarla, yeraltı dünyasına karşı önemli bir darbe vurulduğu ifade ediliyor.