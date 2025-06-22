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Van’da Kaçak Avlanan İnci Kefali İade Edildi

KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE

Van’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak olarak avlanan 1 ton 500 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakıldı. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç edişini dikkate alarak kaçak avcılığı önlemek için denetimlerini sürdürüyor.

DENETİM FAALİYETLERİ ARTIRILDI

Ekipler, devriye faaliyetlerinin yanı sıra hava araçları, bot ve termal kameraları kullanarak yaptıkları denetimlerle inci kefallerinin üreme dönemini korumaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede, 15-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonda, 1 ton 500 kilogram kaçak avlanmış canlı inci kefali ile 50 metre ağ ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen canlı balıkları tekrar suya bıraktı.

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