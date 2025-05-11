Van’da Kaçak Avlanmaya 15 Şahıs Cezalandırıldı

JANDARMA EKİPLERİ KAÇAK AVLANMAYI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avcılardan 3 ton 820 kilogram inci kefali ele geçirildi. Bu operasyon sonucu 15 kişi hakkında toplamda 216 bin 905 TL idari para cezası uygulandı. Van Gölü’nün nadir türü olan inci kefali, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek amacıyla tatlı suya göç ediyor ve bu süreçte avlanmaları yasaklanıyor. Bu yüzden inci kefalini koruma çalışmaları sürekli olarak devam ediyor.

DENETİMLER 7 GÜN 24 SAAT SÜREYOR

Van İl Jandarma Komutanlığı, denetimleri karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, gölde ve derelerde su araçları ayrıca termal kameralarla yürütüyor. Bu koruma ve önleme çalışmaları, her türlü arazi ve iklim şartlarında 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak sürüyor. 4-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan müdahalelerde 24 olay gerçekleşmiş, bu olaylarda 3 bin 820 kilogram avlanmış balık, 3 şişme bot ve 2 bin 245 metre ağ ele geçirilmiştir. Aynı zamanda 15 şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldığı bildirildi.