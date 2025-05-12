Van’da Kaçak Mallar Ele Geçirildi

Van’da polis operasyonlarıyla gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün görevli olduğu çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 9.223 paket sigara, 188 litre akaryakıt, 65.066 adet tarımsal ilaç, 40 litre etil alkol, 7.923 adet cinsel içerikli ürün, 3,2 kilogram çay ele geçirilmiştir” denildi. Ayrıca, “6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 1 adet silah parçası, 18 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. TCK – 241 Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1.258 adet evrak, 14 adet çek, 2.080 adet senet, 676 adet fatura ele geçirilmiştir.”

YASAL İŞLEMLER

Ele geçirilen suç unsurları ve toplamda 14 olay kapsamında 28 şahıs hakkında gereken yasal işlemler yapılmıştır.