Van’da Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Van’da düzenlenen operasyonlarda, polis ekipleri gümrük kaçağı malzemeleri ele geçirdi. Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 9.223 paket sigara, 188 litre akaryakıt, 65.066 adet tarımsal ilaç, 40 litre etil alkol, 7.923 adet cinsel içerikli ürün, 3,2 kilogram çay ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 1 adet silah parçası, 18 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. TCK – 241 Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1.258 adet evrak, 14 adet çek, 2.080 adet senet, 676 adet fatura ele geçirilmiştir.” denildi.

İlgili yasal işlemler, ele geçirilen suç unsurları ve toplam 14 olay kapsamında 28 şahıs hakkında yapılmıştır.