Van’da Kaçak Sigara Ve Tüfek Ele Geçirildi

KAÇAK SİGARA VE TÜFEKLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Van’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda kaçak sigara ve tüfekler ele geçiriliyor. Van Valiliğinden gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar hala sürüyor.

OPERASYON DETAYLARI

Açıklamada, “İcra edilen faaliyetlerde 36 olayda 56 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 6 bin 119 paket sigara, 41 adet av tüfeği, 6 adet elektronik sigara, 3 adet kulaklık ve 20 adet çakmak ele geçirilmiştir” ifadelerine yer veriliyor. Bu operasyon ile birlikte jandarma, kaçakçılığa karşı mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor.