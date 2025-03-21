Van’da Kaçak Telefon Operasyonu Gerçekleştirildi

POLİS OPERASYONU İLE GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

Van’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan 143 adet gümrük kaçağı cep telefonu yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla sıkı çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda İpekyolu ilçesinde belirlenen bir ikamette ve bir araçta detaylı arama işlemleri yapıldı.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Arama sonucunda ele geçirilen 143 adet cep telefonunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olduğu belirtildi. Yakalanan gümrük kaçağı ürünlerle ilgili olarak bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. Van’da gerçekleşen bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.