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Van’da Kaçakçılık Operasyonu: Gümrük Kaçağı Ele Geçirildi

VAN’DA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Van’da gerçekleştirilen polis çalışmaları sonucunda çeşitli gümrük kaçağı malzemeler yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonların devam ettiğini duyurdu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 284 litre akaryakıt, 50 adet elektronik ev eşyası, 9 adet tablet bilgisayar, 850 adet gözlük ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 116 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.” denildi. Ele geçirilen suç unsurları ile birlikte toplamda 5 olayda 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış.

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