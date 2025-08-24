Van’da Kaçakçılık Yaparken 3 Kişi Yakalandı

KAÇAK KAZI YAPAN ÜÇ KİŞİ YAKALANDI

Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık vakalarına karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. 18-24 Ağustos tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kültürel ve doğal varlıkların kaçakçılığıyla ilgili olarak bu 3 kişi yakalandı.

ARALARDA ÇEŞİTLİ ALETLER BULUNDU

Gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda, kaçak kazı faaliyetlerinde kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi. Bu aletler arasında 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 2 adet keser, 1 adet demir çivi, 1 adet murç ve 1 adet sökü demiri bulunuyor. Olayla ilgili olarak yürütülen tahkikat süreci devam ediyor.