Van’da Kaçakçılık Yaparken 3 Kişi Yakalandı

KAÇAK KAZI YAPAN ÜÇ KİŞİ YAKALANDI

Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık vakalarına karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. 18-24 Ağustos tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kültürel ve doğal varlıkların kaçakçılığıyla ilgili olarak bu 3 kişi yakalandı.

ARALARDA ÇEŞİTLİ ALETLER BULUNDU

Gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda, kaçak kazı faaliyetlerinde kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi. Bu aletler arasında 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 2 adet keser, 1 adet demir çivi, 1 adet murç ve 1 adet sökü demiri bulunuyor. Olayla ilgili olarak yürütülen tahkikat süreci devam ediyor.

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Menemen'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada önemli hasar oluştu.
Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırarak, yeni antrenör olarak Hugo Almeida'yı göreve getirdi.

