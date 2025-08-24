Van’da Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor

KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Elde edilen bulgulara göre, yapılan operasyonlar sonucu bin 641 adet tabak-çanak, 292 adet cam bardak, 8 adet çadır ve 4 bin 452 adet kedi maması yakalandı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI FAALİYETLERİ

Van İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin mücadelesini sürdürüyor. 18-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet eden 4 kişi yakalandı. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak tahkikat işlemleri devam ediyor.