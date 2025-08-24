Haberler

Van’da Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor

KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Elde edilen bulgulara göre, yapılan operasyonlar sonucu bin 641 adet tabak-çanak, 292 adet cam bardak, 8 adet çadır ve 4 bin 452 adet kedi maması yakalandı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI FAALİYETLERİ

Van İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin mücadelesini sürdürüyor. 18-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet eden 4 kişi yakalandı. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak tahkikat işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Esenyurt’ta Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Esenyurt'ta bir otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.
Haberler

Kastamonu’da 16 yaşındaki çocuk öldü

Kastamonu'da bir otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, hastanede tedavi edilemeyerek hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi defnedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.