Van’da Kaçakçılıkla Mücadelede 23 Kişi Yakalandı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Van’da polis ekipleri, son bir hafta süresince gerçekleştirdiği faaliyetlerde birçok gümrük kaçağı malzeme ele geçiriyor. Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kaçakçılara karşı etkili mücadele yürütüyor. Bu kapsamda 2-9 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda, 5607 SKM suçu kapsamında 4 ton 438 litre çeşitli temizlik maddesi, bin 910 paket sigara, 97 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen taş, sikke ve obje, 60 şişe alkol, 35 adet elektronik sigara, 10 adet cep telefonu aksesuarı, kulaklık ve şarj aleti ele geçirildi.

SUÇ UNSURLARI İLE GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

Yapılan operasyonlar sırasında 6136 SKM suçu kapsamındaki çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet gaz tabancası ele geçirildi. Toplamda ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte, 11 ayrı olayda 23 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu durum, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelede ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.