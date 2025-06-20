Van’da Kadın Girişimciler İçin Eğitim Verildi

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN EĞİTİM DÜZENLENDİ

Van’da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine yönelik “IPARD Proje Hazırlama Eğitimi” gerçekleştirildi. Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde yapılan etkinliğe kadın girişimciler katıldı.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Programda söz alan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, kadınların aldıkları eğitimlerle güçlenmesi gerektiğini dile getirdi. Altun, bu konudaki önemli ortak çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları tarafından yürütüldüğünü belirtti. Altun, “Kadının güçlendirilmesi, desteklenmesi ve özellikle kadınların topluma, sosyal hayata güç ve destek vermesini desteklemek maksadıyla yürütülen çalışmalar var” diye konuştu.

KOOPERATİF KURMA FIRSATLARI

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü, konuşmasında iki farklı kooperatif türünden bahsetti. “Biri ticaret kooperatifleri, diğeri tarım kooperatifleri. Sizler de ilgili kurumlara buralardan başvuru yapıp kooperatiflerinizi kuruyorsunuz. Hazırladığınız projelerle destek almaya hak kazanıyorsunuz,” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda katılımcılara proje hazırlama konusunda bilgi verildi ve katılım belgeleri takdim edildi.