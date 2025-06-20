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Van’da Kamyonet Dereye Uçtu, İki Yaralı

BAŞKALE’DE TRAFİK KAZASI

Van’ın Başkale ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 metrelik köprüden dereye uçtu.

TAMAMEN YARALANANLARIN DURUMU

Edinilen bilgilere göre, kazanın Albayrak Mahallesi’nde gerçekleştiği ve 06 BY 9772 plakalı hafif ticari kamyonetten 2 kişinin hafif yaralandığı kaydedildi. Olayın ardından bölgeye hemen ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Hafif yaralı şahıslar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazanın ardından, olayla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, kazanın sebepleri üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

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