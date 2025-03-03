Van’da Kar Tatili Bekleniyor Mu?

METEOROLOJİ’DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar neticesinde, Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı başladı. Bu durum, Van ilinde okulların tatil olup olmayacağı hususunu gündeme getirdi. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Van’da okullar tatil mi? “Van Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ” şeklindeki bilgiler araştırılıyor.

ÇIĞ RİSKİ ARTIYOR

Son günlerde yaşanan kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek kar örtüsü oluştu. Ayrıca, bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor. Özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlarda çığ riskinin yüksek olduğu belirtiliyor. Çığ tehlikesinin yanı sıra, yaşanabilecek heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 4 Mart 2025 Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Van Valiliği’nden henüz 4 Mart Salı günü ile ilgili bir tatil duyurusu yapılmadı.