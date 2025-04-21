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Van’da Kayıp 15 Yaşındaki Kız

HABER ALINAMAYAN GENÇ KIZ

Van’da, işe gitmek üzere evden çıkan 15 yaşındaki Sudenaz Özgel’den 11 gündür haber alınamıyor. İpekyolu ilçesinde bulunan Halilağa Mahallesi’nde yaşayan Sudenaz, 11 gün önce “işe gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen çocuktan bir daha görüntü alınamadı.

AİLENİN YARDIM ÇAĞRISI

Ailenin yaptığı tüm aramalara rağmen Sudenaz’a ulaşamayan aile, durumu yetkililere bildirip kayıp ihbarında bulundu. Şu an için polis, Sudenaz’ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. Aile, kızlarını görenlerin 0 544 541 69 60 nolu telefonu arayarak veya polise haber vermelerini rica ediyor.

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