VAN’DA KAZA! İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ

Trafik Kazası Van’ın Çaldıran İlçesinde Meydana Geldi

Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazası, 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Demircik Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sıddık Arslan’ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Öztürk yönetimindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Olay Yerinde Büyük Hasar ve Müdahale

Çarpışmanın ardından her iki araç da ciddi şekilde hasar aldı. Olayın duyulması üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından bölgede trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sürdürüldü. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, savcılık kazayla ilgili bir soruşturma başlatmış durumda. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşeceğini vurguladı. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.