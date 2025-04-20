VAN’da Kaza, Üç Kişi Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER DEFNEDİLDİ

Van’ın Muradiye ilçesinde bir elektrik direğine çarpan otomobilin neden olduğu kazada yaşamını yitiren Vahyettin Fidan ile kızları Gülseren (34) ve Sema Fidan (24) yan yana toprağa verildi. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Van-Erciş kara yolunun 65’inci kilometresindeki Karahan bölgesinde gerçekleşti. Vahyettin Fidan yönetimindeki 65 AAZ 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücünün yanı sıra iki kızı da hayatını kaybetti, ayrıca iki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciş Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

CENAZE TÖRENİNE KATILANLAR

Vahyettin Fidan ve iki kızının cenazeleri, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra bugün ilçeye bağlı Pay Mahalle’nde, yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve aile üyeleri katıldı.