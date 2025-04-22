Van’da Kazada 4 Ölü, 8 Yaralı

KAZA SONUCUNDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Van’da minibüs ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada yapılan ilk değerlendirmelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Olay, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli civarında meydana geldi. 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların yardımıyla olayın bildirilmesi üzerine hemen bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ekipler, olay yerine ulaşarak yolda güvenlik önlemleri aldı.